Na svou první olympiádu byl nominován až jako poslední pátý, jenže po pozitivních testech na covid kolegy Adama Václavíka je zatím do akce připravena jen čtveřice mužských svěřenců Ondřeje Rybáře.

Jaký je biatlonový areál? Podle 25letého Žemličky dost zrádný. „Vypadá moc hezky, krásně připravený. Ale bude mnohem náročnější, než se zdá," říká o tratích vinoucích se až k Velké čínské zdi. „Obecně je tu všechno velkolepé, v Číně si na to potrpí, až to bere dech," říká Žemlička, jenž si premiéru na vrcholné akci odbyl loni na mistrovství světa v Pokljuce.

Stejně jako jeho kolegové bude ochuzen o páteční slavnostní zahájení, z logických důvodů. „Asi každý bychom ho chtěli na první olympiádě zažít, ale kdo rozumně přemýšlí, ví, že se ho jako sportovci ani realizační tým nemůžeme zúčastnit," říká s ohledem na přísná proticovidová opatření v dějišti her. „Druhá věc je, že bychom cestovali tři hodiny tam a tři zpátky, bylo by to na celý den," ví.