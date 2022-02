Skokané si problémy s covidem-19 prošli už v Praze, když do dějiště her zatím nemohl kvůli pozitivním testům odletět hlavní trenér Vasja Bajc stejně jako dodatečně nominovaný závodník Radek Rýdl. Bez pozitivního testu na hrách či před nimi tak zůstávají jen jednička týmu Roman Koudelka a Filip Sakala. Závod na středním můstku je na programu v neděli.

Skokané letěli do Pekingu linkou do Dauhá a poté speciálním letem pro účastníky her do Pekingu. Po příletu speciálu z Prahy z 28. ledna měl pozitivní test i jeden z hokejistů, ale po dvou negativních potvrzujících byl propuštěn z izolace a připojil se k týmu.