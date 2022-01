První sled míří do olympijského Pekingu

Akce Peking nabírá obrátky. Do dějiště nadcházejících zimních her v sobotu odletí první část české mise v čele s jejím šéfem Martinem Doktorem a čtyřčlenný předvoj bude mít týden na to, aby v olympijské vesnici připravil vše potřebné pro příjezd hlavní části výpravy. Ta se do Číny přepraví leteckým speciálem 27. ledna. Olympiáda bude slavnostně zahájena 4. února.

Foto: Thomas Peter, Reuters Přípravy na start olympijských her v Pekingu vrcholí.Foto : Thomas Peter, Reuters

Článek Na hrách v Pekingu bude Česko reprezentovat početně rekordní výprava, jejíž účast pro Český olympijský výbor představuje i historicky největší logistickou operaci. Nejen kvůli počtu sportovců a členů doprovodu, ale také s ohledem na aktuálně masivně se šířící koronavirovou variantu omikron. „Chystali jsme se na deltu, ale museli jsme přezbrojit na omikron, který přenastavil pravidla. Situace není určitě ideální a očekávat i přes dobrá opatření stoprocentní negativitu je hodně eufemické," poznamenal při pátečním setkání s novináři předseda ČOV Jiří Kejval. ZOH 2022 Olympionici převezmou kolekci kvůli koronaviru jen "z okénka" Povinný třetí test Po skandálu s leteckým speciálem na letní hry v Tokiu proto ČOV nasadí ještě přísnější podmínky, než požadují organizátoři v Pekingu. „Nad rámec dvou povinných testů jsme přidali ještě jeden, který každý člen výpravy absolvuje před odjezdem na letiště. Všichni mají doporučení, jak se chovat čtrnáct dnů před odletem," poznamenal Doktor. 113 sportovců platí! 🇨🇿 👉🏻 Podívej se na 5️⃣novinek, co nového se děje v nominaci na #zoh2022 1️⃣ Evka nejede... 😢 2️⃣ Po přerozdělování kvót rozšíří nominaci snowboardistka Zuzana Maděrová, která se představí v paralelním obřím slalomu vedle Ester Ledecké! pic.twitter.com/8cZwi8w2ds — Český olympijský tým (@olympijskytym) January 21, 2022 „Chyby se mohly stát, ale nesmí se opakovat. Nastavili jsme to na maximum. Současně ale sportovci do poslední chvíle závodí, hrají zápasy. A pak přijdou před letadlo. Je to ruleta," zdůraznil Kejval. Sezení v mikrobublinách V leteckém speciálu poletí do Pekingu zhruba dvě třetiny výpravy. „Je připravený seating po skupinách, aby lidé zůstávali v mikrobublinách, v kterých se standardně pohybují. Na totální oddělení lidí bychom ale potřebovali čtyři letadla. Kapacita je 260 míst, bude tam 160 lidí, každý vyfasuje respirátor FFP3. Bohužel veškerá opatření nemusí nákaze zabránit. Ale předpokládám, že sportovci vědí, co je v sázce, a chovají se podle toho. A že všechno proběhne v pořádku," dodal Doktor. Sám šéf české mise letí s prvním sledem do neznáma, tradiční inspekční cesty koronavirus zatrhl. „Děláme to celé poslepu, v Pekingu nikdo nebyl na inspekci. Dostali jsme se de facto o sto let nazpátek, na dřívější hry se tři čtyři roky dopředu jezdilo na kontroly. Je to pro nás nová olympiáda," podotkl Kejval. ZOH 2022 Program zimních olympijských her v Pekingu 2022 odstartuje curling, Češi budou obhajovat sedm medailí

