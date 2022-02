Čtyřiadvacetiletý suverén posledních let, jenž na středním můstku získal zlato na mistrovství světa 2019 i 2021, měl po příletu do Číny nejprve status blízkého kontaktu, poté mu ale vyšel pozitivní test a musel do izolace. Nyní může doufat, že stihne alespoň starty na velkém můstku v závodu jednotlivců a družstev, které jsou na programu až příští týden.