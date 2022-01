Samková bude v olympijské nominaci! Jenže přišla další komplikace

Samková se myšlenky startu v Pekingu nevzdává, jakkoliv se těsně po zranění z 11. prosince zdála být utopií. „Stále dělám maximum pro to, abych stihla olympiádu, ale jsem jen člověk z masa kostí. Je lepší mít omikron teď, když mám klid na léčení, než těsně před olympiádou, což by byla konečná,“ uvědomuje si.

Olympijská nominace bude schválena plénem ČOV v pátek a Samková v ní bude. O případném boji o třetí olympijskou medaili se ale rozhodne až v dalších dnech. Výprava snowboardkrosařů by do Číny měla letět na přelomu ledna a února, ženský závod je na programu 8. února.

„Eva je kvalifikovaná a nominovaná svazem. Rozhodnutí je na ní a jejích lékařích, kteří řeknou, zda může či nemůže jet. Když ji uschopní, my to budeme respektovat, stejně tak i její případné rozhodnutí neúčastnit se. Podmínkou účasti je odpovídají zdravotní stav a mám od Evy zprávy, že splužit by to nejela,“ říká s úsměvem sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor.