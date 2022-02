Fotogalerie +1

Peking (od našeho zpravodaje) - Stejně jako radní v Ostravě, i Číňané pochopili, že dědictví industriální éry může posloužit i po ukončení výroby. Budovy železáren dnes slouží jako muzeum a jsou vzájemně propojené visutými chodníky, z rozlehlé odkalovací nádrže vzniklo jezero Čchün-ming s klidovou zónou a v těsné blízkosti roste zbrusu nová obytná čtvrť.

Na samotném okraji areálu pak stojí zřejmě nejzajímavější stavba celých her. Tužku architekta měla inspirovat stuha vznášející se nymfy Apsary vyobrazené ve světoznámých buddhistických jeskyních v Tun-chuangu, provedení je ale futuristické. Skoro dvě stě metrů dlouhá rampa s 80metrovým nájezdem, skokem a dopadovým bubnem se při pohledu od východu působivě odráží v hladině jezera, zvlášť při nočním nasvícení.

Foto: Fabrizio Bensch, Reuters Olympijský Big Air v nočních kulisách.Foto : Fabrizio Bensch, Reuters

„Areál je vážně super. Industriál mám ráda. Dobré je, že to není někde v centru Pekingu a okolo samý panelák. A nahoře z věže je fakt parádní výhled," komentovala atraktivní kulisy snowboardistka Šárka Pančochová po včerejší kvalifikaci.

Zkušená matadorka v Číně závodila již několikrát. To ale organizátoři stavěli tradičně mobilní můstky z lešení. „Byli jsme tady takhle na třech různých místech, jednou dokonce přímo v Ptačím hnízdě," líčila Pančochová. A světový unikát v Šou-kangu, který bude sloužit trvale jako součást nového centra zimních sportů, ji oslovil.

„Je to trochu jiné. Můstek na Big Air není většinou úplně ideální, před skokem není žádná rovinka, ale spíš lžíce, která vás zmáčkne a pošle do vzduchu. Takže to často bývá trochu o přežití. Tady je to fakt dobře udělané. A je příjemné, jak jsou blízko lidi," pochvalovala si.

Foto: Jae C. Hong, ČTK/AP Areál pro Biga Air na ZOH v Pekingu byl vystavěn v industriálncích kulisách.Foto : Jae C. Hong, ČTK/AP

V boji o finále Pančochovou hlasitě povzbuzovala i skupinka českých hokejistek, do postupové dvanáctky se ale někdejší juniorská mistryně světa nevešla a ani ve třetí disciplíně na hrách se o medaile rvát nebude. „Spoustě lidem se to tady nepovedlo. Jamie Andersonová, na minulé olympiádě druhá, taky z kvalifikace nepostoupila. Někdy to holt vyjde a někdy ne. Mrzí mě hlavně slopestyle," krčila rameny.