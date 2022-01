V Kanadě se obávají pozitivních testů u sportovců, kteří měli nedávno covid

V Kanadě se obávají, že jejich sportovci po nedávno prodělaném covidu-19 mohou být po příletu na zimní olympijské hry do Pekingu pozitivní. Hrozí jim to i v případě, že v Kanadě před odletem absolvují sérii PCR testů s negativním výsledkem. Číňané totiž používají více cyklů množení viru, takže odhalí i jeho zbytky. Kanadské veřejnoprávní televizi CBC to řekl šéflékař Kanadského olympijského výboru Mike Wilkinson. Český olympijský výbor (ČOV) bude pro kontrolu olympioniků používat ještě citlivější metody testů než Číňané.

Foto: Thomas Peter, Reuters Ilustrační foto. Foto : Thomas Peter, Reuters

Článek Čím dříve odhalí analýza vzorku pozitivitu, tím má člověk větší virovou nálož. V Kanadě se pro hranici pozitivity používá většinou hranice 35 cyklů. V Číně je podle Wilkinsona hranice na 40 cyklech. "Myslím si, že Peking dělá všechno pro to, aby jim tam nepřicházeli pozitivní," poznamenal. V Číně trvají na politice nulového covidu, jednotky případů znamenají rozsáhlé restrikce v dané oblasti. Kanaďané vidí problém v tom, že mimořádně citlivě nastavené PCR testy mohou odhalit zbytkovou pozitivitu u lidí, kteří se z koronaviru v posledních týdnech zotavili. Těch je řada nejen v Kanadě kvůli rychlému šíření varianty omikron. "Kdokoliv s nedávnou infekcí má nezanedbatelnou šanci, že bude testován v Číně pozitivně, ačkoliv bude mít několik negativních testů v Kanadě," upozornil expert na infekční nemoci Isaac Bogoch. ZOH 2022 Česká nominace na Peking se rozrostla Češi se snaží udělat maximum pro snížení rizika zjištění pozitivity až v Číně. Vzorky se budou odebírat do jedné zkumavky z krku i nosu. "Máme pracovní informaci, že Číňané pojedou na 40 cyklů, my jsme se pojistili na 42. Máme přísnější nastavení, než mají v Číně. Máme stejný způsob odběru," vysvětloval při on-line tiskové konferenci šéflékař Jiří Neumann. Počet používaných opakování pro laboratoře není předepsaný, ale standardně bývá v Česku nižší. "Obecně je to někde mezi 35. a 39. cyklem," přiblížila bývalá hlavní hygienička Jarmila Rážová, která patří do poradního týmu ČOV. Sportovci i další účastníci zimních olympijských her, kteří třicet a méně dní před odletem prodělali koronavirus, mají ještě přísnější podmínky pro vstup než ostatní. Musejí mít před odletem pět negativních PCR testů v pěti po sobě následujících dnech místo standardních dvou testů v posledních 96 hodinách před cestou. Češi k tomu přidávají ještě test v den odletu, bez nějž nikdo nesmí přijet na letiště. Největším úskalím může být test provedený po přistání v Pekingu. Pozitivní výsledek i bez příznaků znamená izolaci v nedalekém hotelu a propuštění do olympijské bubliny až po dvou negativních testech. To není začátek olympiády, jaký by si sportovci přáli. Předseda ČOV Jiří Kejval upozornil, že podle aktuálních informací se u dvou procent účastníků může stát, že navzdory negativním testům před odletem a dodržování opatření na palubě budou po přistání pozitivní. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) slibuje, že případy nedávno zotavených olympioniků bude individuálně posuzovat odborná komise složená z čínských i mezinárodních expertů. ZOH 2022 MOV tvrdí, že oblečení pro ZOH v Pekingu nepochází z nucených prací

