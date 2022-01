Česká nominace na Peking se rozrostla

Indráčková doplní v nominaci skokanek o devět let starší sestru Karolínu a sedmnáctiletou Kláru Ulrichovou, jíž dosud patřil primát benjamínka výpravy. "Olympiáda je snem každého sportovce. Ještě před pár týdny jsem držela palce ségře, aby jí nominace vyšla. Ani ve snu mne nenapadlo, že do Pekingu s ní i s Klárkou Ulrichovou poletím také. Samozřejmě, je to obrovská motivace do dalších let," uvedla v tiskové zprávě svazu Indráčková, která v úterý ovládla mistrovství republiky.