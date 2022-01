České hráčky curlingu do kvalifikace o MS kvůli koronaviru nezasáhnou

"Dva pozitivní testy a karanténa zbývajících hráček automaticky znamená, že tým do soutěže nezasáhne. Tím končí naděje českých žen na účast na mistrovství světa 2022," uvedl svaz.

Světová federace navrhla české straně, aby poslala narychlo náhradní tým, který by musel předložit dva negativní PCR testy (jeden před odletem a jeden po příletu). Nestihl by ale minimálně první dva zápasy, které by byly zkontumovány, proto svaz nabídku nevyužil.