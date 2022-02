Rusům mají čeští hokejisté co oplácet. Na loňském mistrovství světa v Rize jim podlehli 3:4 gólem z poslední minuty a v Euro Hockey Tour s nimi prohráli v Helsinkách i v Moskvě hladce 2:5. Ruský olympijský tým už má jisté čtvrtfinále, vyhrál v Pekingu oba zápasy bez inkasovaného gólu, ale pokaždé až po velkém boji. Ani výhra by svěřencům Filipa Pešána nestačila na přímý postup do čtvrtfinále, ale každý bod bude důležitý pro výběr soupeře v předkole, v němž se týmy seřadí podle výsledků základních skupin.