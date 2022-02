ZOH ONLINE: Curleři na výhru nenavázali, hokejisté hlásí problém. Sjezd odvál vítr

Manželé Paulovi duelem se Spojenými státy ve skupině olympijského turnaje smíšených dvojic v curlingu zahájili nedělní program her v Pekingu. Česká dvojice vyhrála po dramatickém průběhu 10:8. V následujícím utkání proti kanadskému páru ale na vítězství nenavázali a prohráli 5:7. Paulovi tak nemají už ani teoretickou šanci na postup do semifinále. Krasobruslařka Eliška Březinová předvedla v krátkém programu týmové soutěže skvělý výkon, nicméně na postup do finále to nestačilo. Závod ve skiatlonu ovládl Rus Bolšunov, Novák doběhl osmnáctý. Ve 12 hodin SEČ půjdou do akce skokané na středním můstku. Olympijské dění z Pekingu můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Foto: Brynn Anderson, ČTK/AP Potup do semifinále jim unikl, přesto Zuzana a Tomáš Paulovi zanechali na olympijském turnaji curlerů dobrý dojem.Foto : Brynn Anderson, ČTK/AP

