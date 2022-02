Český biatlon za posledních deset let získal na olympijských hrách a mistrovství světa 20 medailí. V Pekingu má ale poslední šanci ji získat.

V závěrečné biatlonové disciplíně žen na letošních ZOH se rvala o medaili, nakonec skončila v závodě na 12,5 km s hromadným startem těsně pod stupni vítězů. Českou reprezentantku předčily jen vítězka Justine Braisazová-Bouchetová z Francie a silný norský tandem Tiril Eckhoffová a Marte Röiselandová. Lucie Charvátová obsadila 28. místo poté, co absolvovala pět trestných okruhů.

Michal Krčmář zatím nemůže být se svým vystoupením v Pekingu spokojen. Obhájce stříbra ve sprintu dojel v tomto závodě šestnáctý, a ještě méně se mu vydařily další starty. V předolympijské generálce v Anterselvě skončil sedmý. Malou výhodou pro něj může být, že měl ve srovnání se soupeři nechtěně jeden den odpočinku navíc poté, co byla česká štafeta dostižena o kolo ještě před jeho úsekem.

Sen o slovenském „zázraku na ledě" se rozplynul. Tým kanadského kouče Craiga Ramseyho sehrál v pátečním semifinále olympijského turnaje vyrovnanou partii s favorizovaným Finskem, těsná prohra 0:2 jej ale poslala do souboje o bronz.

Poslední krasobruslařské medaile jsou určeny pro sportovní dvojice. Ruští mistři světa Anastasia Mišinová a Alexandr Galljamov svedou stejně jako loni ve Stockholmu souboj s čínským párem Suej Wej-ťin a Chan Cchung, pro nějž hovoří stříbro z minulých her i domácí prostředí. Z devatenácti dvojic přihlášených do krátkého programu postoupí šestnáct do sobotních volných jízd. Žuková s Bidařem obsadili na světovém šampionátu patnáctou příčku.