Adrenalin se zvyšuje. Chceme dobrými výkony zaujmout milion Čechů, přeje si trenér baseballistů

„Zaznamenal jsem, jak jsou stadiony, na nichž se bude hrát, krásně načančané. A cítím velký zájem médií a fanoušků. To všechno ve mně zvyšuje adrenalin,“ svěřil se.

Chadima těší, že si na zápasy nadcházejícího evropského šampionátu už zakoupilo vstupenku téměř deset tisíc baseballových příznivců. „Mně ale nejde jen o fandy, kteří přijdou do hlediště. Hrozně moc si přeju, abychom dobrými výkony zaujali spoustu dalších Čechů. Aspoň desetinu národa, což je zhruba milion lidí. Aby věděli, že se v září u nás hrál výborný baseball a že my jsme udělali všechno pro to, abychom vybojovali medaili. Na druhé straně to ovšem nesmíme postavit tak, aby kvůli tomu ležela na mužstvu nějaká deka,“ uvědomuje si.

Jako aktivní hráč se umístění na stupních vítězů v minulosti nedočkal. Nyní se mu to může povést v roli kouče. „Nejprve se musíme dostat z ostravské skupiny do čtvrtfinále v Brně. A když se pak naskytne jakákoliv skulinka, jak projít do bojů o medaile, tak ji najdeme,“ plánuje Chadim.

V moravské metropoli se narodil a za místní Draky Brno v minulosti hrál, i je vedl jako trenér. „Bylo by skvělé slavit velký úspěch na stadionu, který tak důvěrně znám,“ vysnil si ideální scénář.

České baseballisty ovšem čekají nejprve zápasy ve skupině. V neděli vstoupí v Ostravě do domácího šampionátu v 18 h duelem s Rakouskem. V pondělí je čekají Řeci a v úterý Španělé. Obě střetnutí začnou v 17.30 h.

„Rakušané by měli být papírově nejslabším týmem ve skupině. Věřím, že proti nim prodáme naše větší zkušenosti. A měli bychom mít silnější pálkaře,“ domnívá se Chadim. Řecko je pro něj značná neznámá. „Nehraje se tam ani domácí klubová soutěž. Sázejí na naturalizované Američany. Půjde zřejmě o výběr baseballistů studujících na univerzitách ve Spojených státech,“ odhaduje.