Amatér Štěrba se kvalifikoval na Ironmana na Havaji, týmem mu je jen rodina

Sportu se Štěrba věnoval od malička, zprvu ale dával přednost běhu na lyžích. V roce 2007 se rozhodl pro změnu. "První rok jsem se učil plavat. Ne, že bych vůbec neuměl, ale uplaval jsem sotva nějakých sto metrů. A to, že jsem neuměl dobře plavat, mi pak dělalo problém v prvních závodech triatlonu. Z vody jsme vylezl mezi posledními a balík na kole už mi ujel. To se pak špatně dohání," vylíčil třicetiletý sportovec své triatlonové začátky.

Štěrbovým hlavním cílem bude náročný triatlonový závod na sopečném ostrově dokončit. Pokud by se podařilo zvládnout ho v dobrém čase, byla by to radost navíc.