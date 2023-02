Badmintonistka Švábíková má sedmý titul z domácího mistrovství, poprvé se radoval Král

Vyrovnanou úvodní sadu finále ženského singlu rozhodla koncovka, kterou zvládla lépe zkušenější Švábíková. To se ukázalo jako klíčový moment. Ve druhém dějství už Tallulah van Coppenolle hodně chybovala, obhájkyně titulu odskočila na 14:8 a vedení kontrolovala až do samotného závěru. Sedmý titul z dámského singlu je opravdu unikátní počin. „Turnaj byl jiný, protože jsem se soustředila také na mix, nohy už to trochu cítily. Znamená to pro mě hodně, že jsem to zvládla a dokázala holky porazit," popsala Švábíková.