Badmintonistům začala olympijská kvalifikace. Do Paříže chtějí Louda, Švábíková i Mendrek s Králem

Systém hodnocení pro olympijské hry je takový, že bere v úvahu deset nejlépe hodnocených turnajů pro hráče nebo pár za 52 týdnů. „Do konce roku už mám představu, jakých akcí se zúčastním. Pojedu do Afriky, Jižní Ameriky, Asie. V průměru se účastním dvou turnajů za měsíc," naznačil Louda, kudy chce projít do Paříže. Pokud mu plán vyjde, stal by se po Tomaszi Mendrekovi a Petru Koukalovi třetím českým badmintonistou na OH. „Nejlepší strategií je jezdit na největší turnaje, kde je možné získat nejvíce bodů. O to se budu snažit."

Louda se už dostal na turnaje do Mexika. Několik týdnů proto tvrdě dřel v Plzni v Národním tréninkovém centru. „Pracovali jsme hlavně s rychlými míči, protože v Mexiku se hraje v hale 3000 metrů nad mořem. Soustředili jsem se na útok, různé kombinace a třeba na bekhend hraný ze zadní části kurtu, který mi dělal v minulosti trochu problémy," tvrdí Louda, několikanásobný domácí mistr. „Zároveň se nechci dostat do fáze, že bych musel hrát ve stresu kvůli bodům. O olympiádu budu ale bojovat, protože je mým velkým snem."

Foto: Archiv Adama Mendreka Badmintonista Adam Mendrek v akci.

Loudu stejně jako další české reprezentační hráče trénoval Španěl Oscar Martinéz. Ten stál za vzestupem španělského badmintonu na mezinárodní scéně. „Hodně jsme s ním zapracovali na analýzách zápasů, poučili se z videí. Trénovali jsme konkrétní situace a rozhodování v rychlosti. V rámci přípravy proti nám hráli třeba tři badmintonisté, simulovali jsme rychlou hru a reakce," dodal Adam Mendrek, který bude usilovat o olympijské hry v deblu s Ondřejem Králem. Ti jsou společně na 66. místě žebříčku.

„Když bychom se chtěli dostat do Paříže, tak bychom potřebovali být do 30. místa na světě, a ani to by ještě nebylo na sto procent. Z Evropy postupují tři až čtyři páry," má postupové počty v malíku Mendrek.

Pochvaluje si, jaký se svým parťákem udělal progres. „Už dokážeme udržet s Asiaty tempo, hrajeme s nimi vyrovnanější zápasy. Schází nám ještě zkušenosti v koncovce," připouští Mendrek. S Králem se během sezony zároveň soustředí na Evropské hry. „Tam máme šanci uhrát pěkný výsledek a postoupit do čtvrtfinále ze základní skupiny. Bylo by za to hodně bodů v rámci kvalifikace na olympiádu. Tam ještě žádný český pár nestartoval."