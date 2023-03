Baseballisté mají před sebou velké kariéry. Žádný konec pro tuhle partu, ujišťuje kouč Chadim

Na tiskovou konferenci po posledním zápasu českého týmu na World Baseball Classic s Austrálií přišel s japonskou čelenkou na hlavě. Trenér Pavel Chadim tak chtěl vzdát hold domácím fanouškům a hráčům. „Jsou nejlepší na světě," říká. Jeho svěřenci ale ukázali, že jsou schopni se s nimi měřit. Sice tři zápasy prohráli, ale stejně je na ně kouč nesmírně pyšný. „Kdo by si to byl pomyslel, že před půl rokem tady budeme hrát tak skvělý baseball a bude nás uznávat svět," cituje Chadima tisková zpráva ČBA.

Celá zeměkoule se divila příběhům českých hráčů, kteří se v amatérských podmínkách připravili na turnaj tak, že šokovali vítězstvím nad Číňany, drželi krok s nejlepšími a až do posledního zápasu byli ve hře o postup do čtvrtfinále, což by byla prvotřídní senzace. Nadhazovač Martin Schneider se stal miláčkem japonského publika, domácí diváci si české chlapce doslova zamilovali.

“Thanks, Japan! Thank you!” Manager Pavel Chadim says after the game pic.twitter.com/Eb5TucGIMp — Michael Clair (@michaelsclair) March 13, 2023

„Prosím, přijeď znovu! Česko je nejlepší," ukazovali domácí fanoušci transparenty v hledišti Tokyo Dome. „Už před turnajem byl můj nejoblíbenější hráč Roki Sasaki, ale nový Babe Ruth je Šohej Othani," doplňuje trenér Chadim a poukazuje na historicky nejlepšího baseballistu a japonskou megastar současnosti. „Někteří čeští hráči by chtěli moc hrát v Japonsku a myslím, že Japonci by mohli hrát v české lize nebo evropských ligách, to by pomohlo rozvoji baseballu na celém světě," je přesvědčený.

Sestřih utkání ČR - ČínaVideo : sntv

Prohra s Austrálií ho bolí, přesto nemůže najít slova díků pro své svěřence. „V týmu jsou mladí kluci, kteří mají před sebou velké kariéry, nabrali mnoho zkušeností." Od zámořského novináře dostal otázku, jak se takový tým dá poskládat. Chadim upozornil na skutečnost, že své svěřence zná od mládežnických kategorií. „Vzal jsem ty nejlepší, s maximální vášní pro hru a největší dříče. Kapitán Petr Zýma a Martin Červenka jsou tou skvělí lídři," připomíná.

Jeho motivací je nyní domácí mistrovství Evropy. „Chceme poprvé medaili. Já jsem se o to jako hráč pokoušel před třiceti lety, další tři generace to zkoušely, jiných jedenáct zemí už medaili z ME má a my ne, takže my ji chceme," plánuje. „Rozhodně tohle není konec této party," ujišťuje.