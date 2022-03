Baseballová extraliga se zúžila, za Eagles začne i Červenka

Arrows Ostrava vyhráli tři tituly za uplynulé čtyři sezony. Po zúžení soutěže se očekává vyrovnanější ročník. "Každý zápas bude hrát velkou roli k postupu do elitní šestky," uvedl nadhazovač Arrows i reprezentace Ondřej Satoria na webu extraligy před začátkem soutěže. Ostrava přišla o nejlepšího polaře loňského roku Petra Čecha, který přestoupil do Hrochů Brno.

Velké posily mají Eagles. Z Kotlářky, která sestoupila, přišli nadhazovač Daniel Padyšák a Martin Červenka, který hrál extraligu naposledy v roce 2020 a vloni byl kousek od startu v MLB v dresu New York Mets. "Ambicí je určitě útok na titul," řekl v únoru klubovému webu chytač, jenž má za sebou deset let v nižších amerických soutěžích, kam by se rád vrátil. "Je to pořád priorita," uvedl Červenka.