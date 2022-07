Biker Schurter po kolizi s Flückigerem opět rekord nepřekonal, vyhrál Braidot

"V posledním lese se mi podařilo Matha předjet. On se se pak pokusil předjet mě tam, kde to prostě nejde. Zkrátka mě sestřelil," řekl stanici SRF frustrovaný Schurter. Flückiger konstatoval, že i Schurter před tím provedl předjížděcí manévr v nečekaném místě. "Naučil mě, jak se dá předjíždět a jezdit drze. Je to závod. Tentokrát to holt bouchlo," řekl obhájce celkového prvenství v SP.