Bodoval ve Sportovci roku i Českém slavíkovi. Hrdina z Tokia rozplakal i svoji mámu

„To moc nechápu, jak jsem se ve Slavíkovi objevil, to je spíš sranda,“ usmíval se sedmadvacetiletý Choupenitch. „A ve Sportovci roku mě moje umístění nemrzelo, odpovídá tomu, co jsem čekal. Spíš mi přijde zvláštní, že tam není třeba Lukáš Rohan, který byl druhý na olympiádě,“ podivoval se nad absencí kanoisty.

„Země nechtějí riskovat, že by v přípravách utopily peníze, tak to radši ruší předem. Já měl aspoň olympiádu a Grand Prix, ale jsou děcka, co byli žáci, teď už jsou junioři a v kadetech vlastně nikdy nešermovali. Dopad na celý sport nebude dobrý,“ obává se Choupenitch, který vyhlíží Světový pohár v Paříži plánovaný na leden.

Rytmus má nejlepší český šermíř v krvi, však oba jeho rodiče jsou operní pěvci, a byť se sám vydal jinou hudební cestou, doma svoji dráhu konzultuje. „Hudebně je to samozřejmě velký rozdíl, ale také cítím, jaký jsem udělal posun v hlasovém pojetí. Vidím to na sobě sám, že když přijdu do studia, už vím, jak chci, aby to znělo,“ pochvaluje si nabyté zkušenosti.