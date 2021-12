Bojovnost nestačila, poslední český squashista na pražském turnaji dohrál v semifinále

Podal statečný výkon, ale soupeř byl nad jeho síly. Squashista Jakub Solnický prohrál v semifinále 1:3 na sety v semifinále turnaje Czech Pro Series V s nasazenou jedničkou - Benjaminem Aubertem z Francie. „Čekal jsem to těžké a skutečně to tak bylo. Kdybych udržel formu z druhého setu, který jsem vyhrál, tak by to mohlo být lepší," prohlásil Solnický. Finále je na programu ve čtvrtek od 18:00 ve Squashcentru Strahov.

Foto: Irena Vanišová Český squashista Jakub Solnický.Foto : Irena Vanišová

Článek Aubert je v současné době na 56. místě světového žebříčku a český hráč dobře věděl, že cesta za každým vítězným bodem bude velmi náročná. „Šel jsem do toho s tím, že ho musím trochu unavit. Snažil jsem se výměny zpomalovat, což se mi dařilo. Ale ukázalo se, že to nebyla zcela vhodná taktika – unavil jsem dřív sám sebe," hodnotil utkání Solnický, jediný český účastník v semifinále na profesionálním PSA turnaji na Strahově. Solnický se aktuálně pohybuje na 90. místě světového žebříčku. Úspěch na PSA turnaji na Strahově by ho měl posunout výše. „Mým cílem bylo právě semifinále, bodově mi to určitě pomůže. Myslím, že bych měl jít žebříčkem nahoru," dodal český squashista, kterého čeká ještě další PSA turnaj v Ostravě za dva týdny. Squashový turnaj mužů Czech Pro Series V okruhu PSA v Praze (dotace 6000 dolarů): Semifinále: Solnický (6-ČR) - Aubert (1-Fr.) 1:3

