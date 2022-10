Břeclavští softbalisté slaví první titul

Rozhodující moment nedělního duelu přišel v páté směně, kdy břeclavský David Pazdera odpálil míč do levého zadního pole těsně před lajnu a poslal dva spoluhráče pro body. Sám se pak dostal na druhou metu. Po něm stáhl ještě jeden bod úspěšným odpalem Adam Veverka.

Mostečtí hráči se naopak proti Michalu Holobrádkovi nedokázali prosadit, i když zaznamenali čtyři úspěšné odpaly. Dva z nich předvedl Vojtěch Buchner, který společně se svým bratrem Adamem táhli mostecký tým. „Žili jsme trochu sen, protože reálně hrozilo, že nám sezona skončí v srpnu. Náš věkový průměr je 19 let, proto je skvělé, co se nám povedlo," konstatoval Pavel Kasal, trenér týmu z Mostu.

To zkušený reprezentační nadhazovač Holobrádek si připsal v posledním zápase deset strikeoutů. „Moc jsem si to užil, vybojoval jsem titul s kluky, se kterými jsem začínal. Celkově to byla moje pátá finálová účast, ale tohle bylo výjimečné," přiznal Holobrádek, který získal titul v minulosti s Hrochy z Havlíčkova Brodu.