Jednoruký softbalista má po homerunu další cíl, chce vyhrát titul

V této sezoně si připsal jedenáct úspěšných odpalů, dvakrát se dostal rovnou na druhou metu. Kdo by teď chtěl mávnout rukou, že na bilanci není nic výjimečného, udělal by chybu. Tyhle statistiky patří hráči, který při švihu do míče využívá jen jednu ruku. Reálně vše vypadá tak, že když jde pálit, Opluštil si bere s sebou speciální nástavec. Ten mu pálku podrží, míč však musí trefit hlavně levou rukou. „Snažím se pak míč umístit tam, kde nikdo v poli nestojí. Jsem tak spíše kontaktním pálkařem," vypráví břeclavský softbalista.

Opluštil chce nyní s týmem uspět v extraligovém finále, do kterého se tým Locos Břeclav dostal podruhé v historii. Titul ale zatím nemá, stejně jako Painbusters Most. „První zápas nám nevyšel v Břeclavi, nehráli jsme jako tým. To se ale změnilo v tom druhém, který jsme jasně vyhráli," hlásí softbalista před sobotním pokračováním finále. „Počítáme s tím, že dorazí zase hodně lidí. Moc se na tu atmosféru těším," dodává hráč, který byl také nominován do reprezentace do 18 let . „Chtěl bych hrát také za muže a podívat se třeba na mistrovství světa. Budu pořádně makat, aby se to vyplnilo."