Češi i přes prohru se Španělskem postoupili do semifinále

Češi proti osmnáctinásobným medailistům z mistrovství Evropy začali odvážně a již v úvodní směně je poslal do vedení úspěšným odpalem Martin Červenka. Na to ale Španělé odpověděli hned z dalšího útoku a dokázali vyrovnat.

„Na konci jsme měli slušnou možnost, navíc s nejlepším pálkařem turnaje na pálce. Mohlo se stát cokoliv. Myslím, že i soupeř viděl předpověď počasí a přicházející déšť, tak zpomalil tempo hry. Ale je to, jak to je. Takový je baseball," řekl k závěru duelu startující nadhazovač Jeffrey Barto. „Bylo zábavné hrát proti týmu jako je Španělsko. Už je to dávno, co jsem stál proti takovému lineupu. Bylo to vzrušující." Barto si navíc pochvaluje zejména spolupráci s catcherem Martinem Červenkou. „Skvělé. Každý nadhoz, který požaduje, musíte vzít a věřit jeho zkušenostem. Způsob, jakým pracuje, je velkým faktorem, který dodává nadhazovači sebedůvěru."