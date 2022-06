Češi na Pražském baseballovém týdnu dál vítězí

Na první doběh utkání si museli fanoušci počkat do druhé směny. V ní se prosadil Jakub Hajtmar jednobodovým homerunem a poslal domácí do vedení. Ve čtvrté směně jej napodobil Filip Smola, který tak zaznamenal druhý homerun na turnaji. „Na pálce se cítím výborně. V prvním stavu na pálce mi to trochu nevyšlo. Jejich nadhazovač nebyl moc dobrý, ale stejně mě porazil. Ve druhém stavu jsem si šel pro tvrdý odpal a povedlo se mi to trefit až za plot," líčí Smola.