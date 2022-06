České derby vyhrála díky skvělému finiši klisna Queen of Beaufay

Ryzka Queen of Beaufay v květnu jednoznačně vyhrála v Mostě Jarní cenu klisen, ale s nejlepšími tříletými hřebci síly před derby nepoměřila. Neměla ani zkušenost se vzdáleností 2400 metrů, na kterou se České derby běhá. "Byli jsme pokorní, protože srovnání tady nebylo. Věřili jsme, že máme dneska nabito. Dneska nám hrálo všechno do karet," pochvaloval si Foret.

Pro dostihovou stáj Pegas to bylo první vítězství v Českém derby. "My se o to snažíme tak dlouho a nikdy nám to do dneška nevyšlo," řekl majitel vítězné klisny Jiří Trávníček České televizi. Jiná jeho klisna Orphee des Blins v letech 2012 až 2014 vyhrála třikrát za sebou Velkou pardubickou. "Derby je pro majitele dostihových koní mnohem výš. Rovina je výkonnostní zkouška koní, překážky jsou taková zábava," poznamenal Trávníček.