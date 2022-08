České jachtařky mají z juniorského MS ve windsurfingu stříbro a bronz

"Strašně si stříbrné medaile vážím. Vloni mi to nevyšlo ani jednou, tak jsem moc ráda, že to dneska cinklo," uvedla dnes v tiskové zprávě svazu Švíková, která se letos s juniorskou kategorií loučí.

To bronzová Sadílková má ještě dvě mládežnické sezony před sebou. "Na začátku závodu jsem měla smůlu. Přišel jeden předčasný start a ještě jsem prohrála protest, takže to nevypadalo vůbec dobře. Ale nevzdala jsem to, pořádně jsem do toho šlápla a vyplatilo se to," řekla loňská mistryně světa v "přípravné" třídě Techno 293.