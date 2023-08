Češky už v první čtvrtině soupeřky nepouštěty do šancí, střelecky se ovšem trápily. V druhé patnáctiminutovce pak přišel klíčový tah, kdy došlo k nahrazení brankářky za hráčku z pole. Slovenky se totiž od té chvíle nedostaly za polovinu hřiště, naopak domácímu týmu pod vedením Garetha Grundieho se dařilo dobře kombinovat, dostávat se do šancí, a hlavně navyšovat skóre. To narostlo až do vysněného rozdílu čtrnácti gólů..