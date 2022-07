České softbalistky čeká od neděle ME, obhájkyně bronzu chtějí hrát finále

České softbalistky vstoupí v neděli do mistrovství Evropy a jejich cílem je probojovat se po 21 letech do finále. Obhájkyně bronzových medailí zahájí turnaj duelem proti Francii, v základní skupině C je čeká také Ukrajina, Velká Británie a Turecko. Šampionát ve španělském Saint Boi vyvrcholí medailovými boji 30. července. Titul obhajují Italky.

Foto: ČSA České softbalistky mají před sebou jasný úkol (ilustrační foto)Foto : ČSA

Článek "Náš dlouhodobě vytyčený cíl je mistrovství Evropy vyhrát. Turnaj bude hodně náročný, některé týmy budou posilněné o hráčky z USA," uvedl v tiskové zprávě trenér národního týmu Vojtěch Albrecht. Češky vloni prolomily šestileté čekání na cenný kov. Do bojů o medaile se dostaly osmkrát za sebou, naposledy ale hrály finále v roce 2001. Tehdy na domácím šampionátu v Praze podlehly Itálii. Míčové sporty Softbalistky skončily druhé na ME do 22 let, ve finále podlehly Itálii Úřadující šampionky Italky jsou s dvanácti zlatými medailemi nejúspěšnějším celkem historie a budou opět favoritkami. O dvě zlaté medaile méně mají Nizozemky. Žádný jiný tým od vzniku ME softbalistek v roce 1979 titul nezískal. Češky jsou s bilancí dvou stříbrných a sedmi bronzových medialí na třetím místě historického pořadí. Český tým absolvoval před ME turnaje v zámoří. Na konci června obsadil dělené páté místo v prestižním Canada Cupu, kde porazil mimo jiné Austrálii. Poté sehrál další zápasy proti domácí Kanadě v rámci Celebration Tour. Hlavní hvězdou národního týmu je Veronika Pecková, nadhazovačka italského MKF Bollate. Ostatní sporty Osm českých softbalistů vstoupí na konci týdne do turnajů americké ligy ISC

Reklama