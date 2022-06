České starosti před Pohárem mistrů v baseballu? Domluvit si volno ve škole, nebo vybrat dovolenou

„Zatímco naši soupeři jsou většinou profesionálové a hraním baseballu se živí, my si musíme v práci vzít týden dovolené nebo volno ve škole. Jinak bychom na takový turnaj vůbec nemohli jet. Ale nechat si ujít turnaj této kvality by byla velká škoda. Baseballem žijeme a toto je jedinečná šance nabrat nové zkušenosti a reprezentovat nejen náš klub, ale vlastně celý český baseball," řekl český reprezentant a hráč Arrows Ostrava Ondřej Satoria.

Šestidenní turnaj se bude hrát na dvou hřištích a ve dvou skupinách, z nichž dva nejlepší týmy postoupí do semifinále. Zbylí účastníci si zahrají o sestup. Draci, kteří oba extraligové zápasy nad Arrows vyhráli (10:3 a 8.3) budou bojovat ve skupině A s obhájcem trofeje italskou Parmou, nizozemským Amsterdamem a německým Heidenheimem. „Chceme do semifinále a uděláme pro to všechno. Co bude dál se uvidí," vzhlíží k turnaji optimisticky hlavní trenér Draků Hynek Čapka.