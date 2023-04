Český silák opět úřadoval. Vybojoval zlatou medaili a stanovil světový rekord

Jiří Tkadlčík (uprostřed) ovládl ME strongmanů v Jerevanu.

Tkadlčík závodil na jerevanském ME ve střední váze pod asociací Ultimate Strongman a exceloval ve společnosti dalších dvou českých zástupců, stříbrného Vojtěcha Kučery a pátého Radka Srba. Pro přerovského siláka se tak jednalo o první velké vítězství po vážném zranění zad, které léčil téměř rok a dlouhou dobu bylo nejisté, zda se Tkadlčík vůbec ještě vrátí. Ale stalo se!

„Je to čtvrté vítězství na ME v mém životě, napříč asociacemi, a je to první velká výhra po zranění zad. Když jsem před rokem a půl ležel doma v obýváku a měl dvě plotýnky KO, na chvilku jsem se bál, že už tohle třeba nezažiju. A pletl jsem se. Jsem zpátky. Silnější, chytřejší, dravější," napsal Tkadčlík na sociální sítě.