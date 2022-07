Český šipkař se postaral o senzaci. Vyřadil světovou dvojku

Do turnajů série Players Championship nastoupil český šipkař na začátku července jako náhradník, přesto se na jednom z nich postaral o senzaci. Sedláček si na devatenáctém turnaji roku v této sérii připsal ve druhém kole cenný skalp světové dvojky Gerwyna Price.

Povedlo se mu zavřít čtyřikrát nad sto bodů (106,112,121,128). Na turnaji došel až do osmifinále, kde nestačil na Nizozemce Zonnevelda. „Myslím, že to dnes nebylo vůbec špatný, strašně jsem si to užil a zítra znovu," napsal svým fanouškům na Facebooku.