Česko - Singapur 4:2 Čeští šipkaři zdolali Singapur a mají první výhru z World Cup of Darts

Šipkaři Adam Gawlas s Karlem Sedláčkem porazili v úvodním zápase World Cup of Darts výběr Singapuru 4:2 na legy a zaznamenali pro českou reprezentaci historicky první vítězství na prestižním turnaji. Českou dvojici čeká ve Frankfurtu nad Mohanem ve skupině I ještě páteční duel s Filipínami, v případě další výhry postoupí do play off.

Foto: archiv Karla Sedláčka Český šipkař Karel Sedláček a jeho radost po cenném vítězství.

Článek Gawlasovi se Sedláčkem se dnes postavili Harith Lim s legendárním Paulem Limem, jenž je i v 69 letech stále jedním z nejlepších hráčů asijského kontinentu. Až do stavu 2:2 si oba páry držely svá podání, v pátém legu ale Češi získali brejk a následně potvrdili premiérový triumf při devátém startu na World Cup of Darts. Jediný turnaj týmů v kalendáři profesionální organizace PDC se letos hraje poprvé v rozšířeném formátu za účasti 40 dvojic. Vítězové 12 tříčlenných skupin doplní v osmifinále nejvýše nasazené reprezentace Anglie, Walesu, Nizozemska a Skotska. Titul obhajují Australané. Ostatní sporty Gawlas psal v Anglii českou šipkařskou historii, vyhrál skoro milion

