Gawlas psal v Anglii českou šipkařskou historii, vyhrál skoro milion

Gawlas navíc na cestě do semifinále vyřadil i bývalého mistra světa a současnou světovou pětku Roba Crosse. V nepříznivě se vyvíjejícím semifinále proti zmíněnému Gildingovi se dokázal vrátit do zápasu, když vyrovnal na 5:5. "Jenže potom mi došla síla. Ke konci jsem už házel celým tělem, což šlo vidět a není to dobře. Mrzí mě to. Alespoň vím, na čem musím zapracovat," líčí český šipkař, který od pátku do neděle odehrál šest fyzicky i psychicky nesmírně náročných zápasů.