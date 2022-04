Do hlavní soutěže se z kvalifikační skupiny a přes dvě vyřazovací předkola probojoval Marek Totušek a od postupu do druhého kola jej dělil jediný zásah. Bronzového medailistu z předloňského juniorského ME porazil 15:14 favorizovaný Brazilec Guilherme Toldo, aktuálně dvanáctý fleretista světa. Totušek je v pořadí FIE na začátku třetí stovky, v Plovdivu obsadil 55. místo.