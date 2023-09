Cinklo zlato! Český silák zářil a zdolal další výzvu

Fotogalerie +5

Závody v domácím prostředí šly tentokráte stranou, Tkadlčík se vydal vstříc novému dobrodružství. „Byl to první velký závod v Číně, který byl otevřený pro mezinárodní soutěžící. Bylo to na několik váhových kategoriích a nechyběla ani 105, ve které jsem nemohl chybět, protože v Číně jsem chtěl vždycky závodit,“ splnil si sen populární český strongman, jenž v Šanghaji soupeřil i s jiným Čechem, Vojtěchem Kučerou. „Byl ve výborně formě a tak nějak bylo jasné, že si to rozdáme o první místo. Bylo to chvilkami dost vtipné,“ vrací se v čase Tkadlčík.

Jak ale samotný závod turnaj vypadal? „Bylo to na dva dny. V sobotu bylo semifinále ve čtyřech disciplínách, které se mi povedlo všechny vyhrát. Některé byly na děleném prvním místě, například Log lift s Vojtou a poslední disciplína přehazování pytle s Američanem,“ přibližuje český silák úspěchy během prvního soutěžního dne, které mu vynesly postup do nedělního finále, kam postoupil s náskokem čtyř bodů.

1. den - semifinále 2. den - finále Loglift 130 kg na počet opakování za minutu Jednoruční činka 95 kg na počet opakování/minutu Kufry na 15m a přenést zpět 100kg pytel "Ding"= přenáší závaží v náruči na maximální vzdálenost Mrtvý tah na maximální váhu (zvedl 340 kg) Atlasovy kameny 100-150 kg v řadě přes lať Přehazování pytlů do výšky

Náskok se ale začal tenčit. „Body jsem začal postupně ztrácet. V první disciplíně jsem ještě vyhrál, zvedali jsme jednoručku, která měla 95 kg. Uznatelným způsobem jsem to dal dvakrát, potřetí mi to už neuznali. Pak se nosil tzv. „ding“, což je speciální čínský hrnec, kde jsem byl až čtvrtý. V poslední disciplíně, kde jsme zvedali atlasové kameny, jsem byl naopak třetí. Tady jsem si to spíš pohlídal, abych překonal Vojtu, což se povedlo,“ má radost z konečného prvního místa Tkadlčík. V závěsu za ním skončil druhý již zmíněný Vojtěch Kučera a třetím do party byl jeden z Američanů. Další umístění obsadili domácí závodníci z Číny.

Tkadlčík tak v průběhu dvou dnů dohromady svedl sedm disciplín, na výbornou mu vyšel například mrtvý tah. „Ten byl asi nejlepší, zvedl jsem 340 kg. Bylo to ale zvláštní v tom, že jsme mohli mít jen tři pokusy a museli jsme proto taktizovat. Dobře šel také Log lift,“ popisuje český silák.