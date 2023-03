Další smutný výzkum: Je draho, a tak děti přestávají sportovat

Je to další rána, kterou po smutných covidových letech schytává dětský sport. Vysoká inflace, zdražování a potřeba domácností šetřit mají za následek, že téměř každé desáté dítě či teenager (6-18 let) museli přestat chodit do sportovních oddílů. A každé čtvrté muselo kvůli financím sportování v klubech omezit. Jsou to data z únorové ankety společnosti Ipsos, do které se zapojilo více než 1000 respondentů napříč republikou.

Foto: FAČR Sportujících dětí ubývá i kvůli ekonomické krizi. Ilustrační fotoFoto : FAČR

Článek „Se zdražením členských příspěvků se setkaly tři čtvrtiny rodičů a ve čtvrtině případů je to dokonce o více než 30 procent," říká analytik agentury Ipsos Michal Straka. Ten navíc upozorňuje, že osm procent těch, kteří skončili s organizovaným sportem kvůli financím, jsou nad rámec obvyklého každoročního úbytku. Z průzkumu pak plyne, že v posledních 12 měsících navštěvovalo nějaký sportovní kroužek 72 procent dětí, v Praze je to však 86 procent. A zatímco v hlavním městě musela skončit kvůli penězům „pouhá" čtyři procenta dětí, pak na Moravě to bylo deset. „Praha je vzhledem k ekonomičtější síle specifičtější," vysvětluje Straka. Ostatní sporty Sport je jedním z nejsilnějších antidepresiv. S lékařem o tom, jak (nejen) u dětí probudit lásku k pohybu Nicméně i v Praze je čtvrtina dětí, která sportování musela omezit. Často to mohou být děti, které dělaly více sportů, což pomáhá k všestrannosti a je to všeobecně doporučované. Nyní se možná musely rozhodnout pro jedno odvětví. Třetina rodičů pak v anketě uvedla, že současná ekonomická situace má negativní dopad na kvalitu sportovních oddílů (kroužků) a 84 procent si myslí, že by jejich fungování měl více podpořit stát. Když ta slova ve středu slyšel předseda Národní sportovní agentury (NSA) Ondřej Šebek souhlasně pokyvoval hlavou. Právě smutnými statistikami chce přesvědčit politiky, aby do sportu šlo víc peněz. Letos sport dostane ze státní kasy 6,9 miliardy korun a vzhledem k situaci se neočekává zásadní navýšení ani roce 2024, spíš budou z ministerstva financí zaznívat snahy o škrty. „Podle posledních údajů je 16 procent dětí obézních. Obecně na léčbu obezity jde 130 miliard korun. Pak si řeknete, jestli by jedna miliarda, která by se dala do sportu, neušetřila deset miliard na léčbu," říká Šebek. Díky, trenére Od středu 8. března mohou mladí sportovci i jejich rodiče nominovat své oblíbené trenéry a vyjádřit jim tím poděkování na stránkách akce Díky, trenére. Každý kouč pak dostane dopis s poděkováním od těch, kteří jej nominovali. Projekt vyvrcholí na podzim soutěží o titul Trenér mládeže 2023 a finanční příspěvky na další rozvoj klubu i trenérských dovedností v celkové výši 200 tisíc korun. Jde o osmý ročník. Je tu ale i jiný pohled. Nabízí ho hokejový kouč Marian Jelínek, jinak patron akce Díky, trenére, která oceňuje mládežnické kouče. Jelínek upozorňuje, že se až moc upínáme nejen ve sportu na stát. „K tomu, aby se dítě hýbalo, nepotřebuje žádný rodič stát. Říkám: Hýbalo. Pak je nadstavba v podobě nějakých medailí. Jenže my se lépe staráme o domy v ulicích než o naše nejbližší domy, což jsou naše těla. Musíme se naučit starat o své tělo. Když ale rodič sedí u seriálu, má před sebou lahváče a tlačenku a říká dítěti, aby se šlo hýbat, tak to nefunguje." Ostatní sporty Nemáme kapacitu podporovat 80 sportů na mezinárodní úrovni, říká nový šéf českého sportu

Reklama