Nemáme kapacitu podporovat 80 sportů na mezinárodní úrovni, říká nový šéf českého sportu

Nerozmýšlel jste se, jestli tuto roli přijmete?

Dostal jsem dotaz ještě jako předseda Českého veslařského svazu. Ve sportu pracuju celý život a problematika NSA mě hodně zajímala, jen jsem ji znal z druhého břehu. S panem premiérem jsme se shodli v pohledu na problematiku sportu a já nabídku přijal.

Nálada v českém sportovním prostředí má nyní k ideálu daleko...

Jedna část je ekonomická realita, na niž narážíme v každodenním životě jako růst cen energií a požadavků lidí na odměny. Sport dostal už druhou ránu po covidu. A myslím, že by si zasloužil ve společnosti větší respekt. Vždyť je základním pilířem zdravotní prevence a má vliv na kondici, patří mezi nejvýznamnější aspekty prezentace Česka v zahraničí a vychovává lidi, kteří respektují pravidla, umí pracovat v týmu a vědí, že za každým úspěchem je práce.

Jenže navenek působil zejména v posledních letech český sport dost rozhádaně.

Chci udělat všechno pro to, aby se sportovní prostředí sjednotilo. Souhlasím, že je důležité, aby sport mluvil jednotně a vnímala ho tak i politická reprezentace. Už jsem měl schůzky se šéfy střešních sportovních organizací, které považuju za hybatele toho sjednocení.

Kluby a organizace ale nejvíc zajímá, zda se stihnou do konce roku vyplatit dotace na provoz a údržbu. Mnohé už žádné prostředky nemají…

Je to moje priorita a udělám pro to maximum. Samozřejmě jsou rizika, která se nedají vyloučit, ale veřejně jsem se k tomu přihlásil, tak bych byl velmi zklamán, kdyby hned ten můj první počin nedopadl.

Na příští rok se do tohoto programu přesune přes 710 milionů korun, které původně byly určené na investice. To uspokojí nároky sportovních spolků?

Potřeby budou vyšší, už na letošek byly kolem miliardy. Ale musíme vycházet z reálných rozpočtových možností a jsem rád, že se povedlo prostředky přesunout. Mnohé sportovní organizace bojují o přežití, potřebují platit trenéry a provoz. Kdyby šla větší část financí na infrastrukturu, mohlo by se stát, že v ní nebude mít kdo sportovat. A je skvělé, že se povedlo sportovní prostředí převést do režimu zastropovaných cen a odpadl katastrofický scénář, že by se zavíraly stadiony a koupaliště, byť i tak budou ceny výrazně vyšší než dosud.

Foto: Michal Krumphanzl, ČTK Nový šéf Národní sportovní agentury Ondřej Šebek (vpravo) s premiérem Petrem Fialou.Foto : Michal Krumphanzl, ČTK

I proto chcete do financování sportu více zapojit soukromý sektor. Jak?

Profesionální sport pro něj atraktivní už je díky plným stadionům a televizi. Ale dovedu si představit legislativní pobídky nejen pro sport, ale třeba i pro kulturu a sociální oblast, nabízí se účast komerční sféry na výstavbě infrastruktury…

Ta chátrá a finance nejsou. Přesto chcete debatovat o národních sportovních centrech.

První krok by byl dobudovat je, aby poskytovaly i zázemí pro sportovce. A pak bych apeloval na svazy, aby objekty využívaly k přípravě reprezentace od mládeže po dospělé a nestalo se, že vybudujeme zařízení, kde se nebudou připravovat naši reprezentanti. A další téma je technologie, aby se do sportovišť podařilo implementovat prvky, které by snižovaly náklady, jako je fotovoltaika, aby to dlouhodobě uspořilo prostředky.

Co citlivé téma prioritizace sportů? Mají některé dostávat více peněz než ostatní?

Je fér říct, že v Česku není kapacita podporovat 80 sportů na úrovni mezinárodní konkurence. Nechci snižovat stávající podporu. Ale správná cesta by podle mě byla, že pokud se podaří získat prostředky navíc, směřovat je do prioritizovaných sportů. O nich by se rozhodlo transparentní cestou podle faktorů jako divácký zájem, tradice, šance na úspěch, podmínky…

Váš předchůdce Filip Neusser rozjel akci na podporu ženských kolektivních sportů směrem k olympiádě, kterou získaly i svazy, u nichž olympijská účast není moc reálná.

Bylo to citlivé téma, mělo dost fanoušků i odpůrců. Vnímám ho jako snahu o koncepční projekt se dvěma akcentovanými aspekty: genderovou vyvážeností a kolektivními sporty, které nám dlouhodobě na hrách chybějí. Nechtěl bych to rušit, to by investované prostředky přišly vniveč, ale nebráním se diskuzi o přenastavení parametrů.

Neusser poslední den ve funkci jmenoval šéfem antidopingového výboru Martina Čížka. Tento krok už konzultoval s vámi?