Draci se chystají na Hlubokou, zvednou se Eagles?

Stoprocentní byli Draci Brno, kteří dokázali ve všech třech zápasech přehrát Eagles Praha. „Dařilo se celému týmu, dali jsme dohromady 45 hitů. Pokud by se nám podařilo takhle pokračovat dál, tak to bude hodně zajímavá sezona," řekl Martin Červinka, který byl fanoušky v internetovém hlasování vyhlášen Hráčem týdne. Draky nyní čekají Sokolové z Hluboké. I ti mohou považovat první hrací víkend za úspěšný, získali dvě výhry nad Technikou Brno. „Skvělý týmový výkon, byla radost být na hřišti i v dogoutu," pochvaloval si návrat do extraligy Petr Síla, který na Hlubokou přestoupil z Kotlářky. Draci po úvodním úspěchu nic nemění. „Příprava na Hlubokou probíhala stejně, jen doufám, že bude lepší počasí," věří trenér David Winkler.

Obhájci titulu z Ostravy odehráli v prvním kole s Tempem pouze jedno utkání, ve kterém těsně podlehli v dohrávce 9. směny. Ušetřili tedy nějaké síly, které teď mohou využít v sérii s Hrochy Brno. Fanoušci se mohou určitě těšit na výkony nadhazovačů, neboť brněnský tým právě na tomto postu před sezonou hodně posílil. Zajímavá bude série pro Petra Čecha a Tylera Smithe, kteří před sezonou přišli do brněnského klubu právě z Arrows. Čech se pak svým prvním hroším homerunem zase o kousek posunul k hranici vstupu (50HR) do Klubu českých homerunářů, momentálně je na čísle 45.

Dvěma homeruny v jednom utkání se v začátku soutěže blýskl Marek Minařík z Tempa Praha, který, ač v minulých letech nadhazovač, pokračuje ve skvělých pálkařských výkonech. Nyní čekají tým z Libuše třebíčtí Nuclears, jenž na vítězství zatím čekají. „Tato série bude v základní části klíčová," říká manažer Tempa Lubomír Čuhel a pokračuje: „Jsou to důležité zápasy na cestě do TOP6. Musíme ještě vypilovat obranu a snad se nám podaří potkat trochu lepší počasí. Věřím, že získáme minimálně dvě výhry." Nuclears v sérii s Hrochy bojovali, ale i přes dobý výkon Ryana Johnsona na nadhozu nakonec výhru nezískali. Trenér Jeff Barto bere ale i tuto zkušenost pozitivně: „Tvrdé podmínky a těžký soupeř na úvod sezony, to bylo dobré měřítko, abychom viděli, kde jsme, a co potřebujeme zlepšit, abychom vyhrávali v dalších utkáních."