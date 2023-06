Drakům vzala semifinále jedna nepovedená směna

Před turnajem byly lehké obavy, jakými výkony se budou prezentovat zejména baseballisté Ostravy, kteří v extralize nepostoupili do bojů o titul a hrají pouze o záchranu. Navíc do Nizozemska jeli Arrows jen s jednou zahraniční posilou a další hráče ulovili v prvoligovom Frýdku-Místku. Jenže Arrows obavy rozptýlili již v prvním utkání, kdy po výborném výkonu porazili německého mistra Bonn Capitals. „Byl to složitý zápas. Ukázali jsme týmový charakter. I když jsme se nedostali do TOP 6 a byli dole, tak jsme sem jeli s novým startem. Ukázat, že jsme dobrý tým a umíme hrát kvalitní baseball. To se nám povedlo zejména v osmé směně. Musím vyzdvihnout famózní výkon Ondřeje Satorii. Držel nás sedm směn ve hře," neskrýval spokojenost po úvodním duelu Jakub Grepl.

Ve skupině pak mladý tým Ostravy nestačil na domácí tým HCAW, jemuž podlehl 0:12, aby pak přehrála 5:1 francouzský Rouen. Nakonec ale Arrows ani dvě výhry nestačily k postupu do semifinále. V tabulce skupiny B se totiž srovnaly tři týmy s bilancí 2 výhry a 1 prohra. Černý Petr nakonec kvůli nepříznivému skóre zůstal Ostravě, která tak mířila do skupiny o 5.-8. místo. Do ní si přenášela jednu výhru.

Extraligoví mistři Draci Brno před turnajem netajili, že by letos rádi postoupili do semifinále. A nebyli k tomu daleko. Stejně jako Arrows totiž v úvodním duelu dokázali porazit těžkého soupeře. Zaskočili Amsterdam, který porazili po výborném výkonu Jhendersona Hurtada. Draci v zápase vedli od první směny 3:0, Amsterdam v závěru utkání vyrovnal na 3:3. Jenže v dohrávce pak Filip Moštěk stáhl vítězný doběh.

Také ve druhém utkání se Draci mohli spolehnout na svůj nadhoz, když Juan Jaime osm směn nepovolil německému Paderbornu ani jeden doběh. Před devátou směnou vedli 2:0 a byli blízko, aby se přiblížili postupu do semifinále. Jenže v deváté směně soupeř zabral a čtyřmi doběhy duel strhl na svou stranu. Prohrou 2:4 si Brňané zkomplikovali své naděje na možnou medaili. „Juan Jaime házel fantasticky. Dotáhl nás až do konce. Kdy jsme vedli. Bohužel jsme to pak neudrželi a už jsme pak nezatlačili na to, abychom to zpátky otočili," řekl po zápase asistent trenéra Pavel Budský.

V posledním utkání skupiny tak musel český mistr porazit velmi silnou Parmu, která vyhrála poslední dva Poháry Mistrů. Navzdory sympatickému výkonu ale Draci s Italy prohráli 2:6 a nakonec zamířili stejně jako Ostrava do skupiny o udržení. Na rozdíl od Arrows si ale sebou brali do skupiny pouze jednu prohru.

Ve skupině o 5.-8. místo bylo jasné, že Arrows i Draci na sebe natrefí a odehrají spolu jeden zápas. Nakonec ale nebyl pro oba celky až tolik důležitý, protože ještě předtím přehráli své soupeře. Arrows dokázali porazit Paderborn 7:5 a připsali si třetí výhru na turnaji. To jim dalo jistotu, že neskončí hůře než na sedmé pozici.

Také Draci v souboji s Rouenem zvítězili 6:1, když pět bodů stáhli v prvních dvou směnách. Následně Hurtado a David Mergans dokázali udržet pálkaře francouzského celku, kteří stáhli pouze jeden. Výhra dala také Drakům jistotu, že ve skupině o udržení neskončí na osmém místě, které znamená ztrátu místenky pro příští ročník. „Byl to opět kvalitní baseball, který tady předvádíme celý turnaj. Důležitá výhra. V obraně jsme hráli dobře, na pálce to už bylo mnohem lepší. Celková energie týmu byla super," hodnotil vítězství David Mergans.

Protože již v posledním utkání oběma celkům prakticky o nic nešlo, tak jej pojaly tréninkově. Příležitost dostali hráči širší soupisky a mnohé opory se do vzájemného duelu nezapojily. Obě mužstva v zápase hodně pálila a nakonec skončil výsledkem 14:10 pro Draky. Oba celky tak skončily turnaj s třemi výhrami, což je zlepšení proti loňskému roku.