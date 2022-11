Dražší energie nepřipravily koně při parkurovém Prague Playoffs o komfort

Podmínky jsou nastaveny stejně jako při předchozích ročnících elitní akce, která se v Praze poprvé konala v roce 2018. "Požadavek ze strany Global Champions je takový, že musíme vytápět zhruba o deset stupňů nad venkovní teplotu. Má to svůj limit, maximální teplota by neměla přesáhnout 18 až 19 stupňů," řekl novinářům ředitel organizačního výboru Jan Andrlík.

V dočasných stájích, které vyrostly v obřích stanech nedaleko haly, se topí lehkým topným olejem. "Takže to navýšení kopíruje ceny benzinu nebo nafty. Je zhruba kolem patnácti procent. Museli jsme se s tím poprat a je to součástí našeho rozpočtu," doplnil Andrlík.

Parkuroví koně jsou na komfort zvyklí. Pořadatelé musejí řešit i individuální požadavky jednotlivých týmů včetně toho, jaké koně chtějí, nebo naopak nechtějí mít v bezprostředním okolí. "Jsou to opravdoví atleti, takže dostanou maximální péči. Každý ošetřovatel se už od rána svému koni věnuje. Týmy si přivezou krmení, ale my jim k tomu dodáme ještě mrkev a další pamlsky," uvedla sportovní ředitelka akce Markéta Šveňková.

Přestože je součástí organizačního týmu od začátku, stále prožívá přípravy, jako by to dělali poprvé. "I když už ty zkušenosti máme, tak vždycky přijde něco, co musíte řešit, třeba i nějaké komplikace v průběhu příprav. Je to specifické v tom, že tohle místo není určené pro koně, takže tady musíme všechno vytvořit," řekla.