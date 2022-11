Tým Prague Lions bude doma jen ve třech, další jezdci nemají koně

"Sice máme týmové kolegy, ale ti měli trochu smůlu s koňmi. To se bohužel zopakovalo i před Prague Playoffs, tudíž jsme momentálně opravdu zase jen my tři. Nemáme žádného náhradníka, který by se k nám mohl přidat," uvedla Kellnerová v tiskové zprávě.

Zatímco při běžných závodech v sezoně nastupují v soutěži jen dva jezdci, při Super Cupu jsou tři. Také proto týmy obvykle přijíždějí s náhradníkem. "My jsme toto také původně plánovali, protože to je nejlepší varianta. Člověk nikdy neví, jestli jezdec třeba nespadne a nezraní se," vysvětlila Kellnerová.

Vzhledem k tomu, že budou pouze ve třech, mohou si všichni jezdci vzít dva koně. Ona sama týmovou soutěž absolvuje s klisnou Catch Me If You Can. "Je to momentálně jediný kůň, který poslední dva roky se mnou takto obtížné soutěže může skákat. Vezmu tam i Joyrida, jenž by si mohl zaskákat ty rámcové soutěže a získávat zkušenosti. Pojedu s ním určitě něco ve čtvrtek a ostatní dny uvidím, protože je hodně mladý a soutěž s překážkami vysokými 150 centimetrů ještě nikdy neabsolvoval," plánovala.

Rozhodování o jezdecké sestavě pro týmovou soutěž pro ni tentokrát bude jednoduché, nastoupit musejí všichni. Díky třetímu místu v dlouhodobé části se ale Lvi poprvé při Prague Playoffs vyhnou čtvrtečnímu čtvrtfinále. "Říká se, že na jednu stranu je to lepší pro koně, jelikož nebudou muset tolik skákat. Na druhou stranu ne mnoho nejlepších týmů základní části dokázalo v minulosti této výhody plně využít a probojovat se až do finále. Bude to veliký boj se do nedělního finále dostat. Tlak bude určitě veliký," komentovala to účastnice loňských olympijských her v Tokiu.

Finále pro šest nejlepších týmů je zatím pro Prague Lions zakleté. Při posledních dvou ročnících v letech 2019 a 2021 skončili v semifinále Super Cupu vždy sedmí, tedy první pod čarou.