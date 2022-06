Druhé kolo nadstavby okoření pražské derby

Série mezi loňskými účastníky Czech Series začala již ve středu, protože oba týmy čeká o víkendu odjezd do Německa na Pohár mistrů. Draci Brno do ní vstoupili lépe, doma porazili Arrows Ostrava 10:3. Velkou zásluhu měl dobře házející Filip Čapka, jehož podpořil velmi dobrý útok a hned tři pálkaři si připsali do statistik homerun. Arrows tak zatím Draky neporazili v ani jednom ze čtyř vzájemných duelů.