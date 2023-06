Po změně stran Češky, které ve čtvrtfinále zaskočily Španělsko, nedokázaly překonat polskou obranu. Úřadující mistryně Evropy si naopak pojistily postup do finále proti Velké Británii dalšími dvěma pětkami s konverzemi.

Ragbisté po třech porážkách ve skupině na postup do čtvrtfinále nedosáhli a v utkání o deváté místo prohráli s Litvou 19:24 v prodloužení. Vítězové Evropských her si zajistí přímý postup do Paříže, další dva nejlepší týmy v obou kategoriích pak účast v dodatečné kvalifikaci.