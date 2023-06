Španělsko bylo i vzhledem k účasti ve Světové sérii bráno jako jasný favorit. Češky však ovládly první poločas a vedení udržovaly až do konce. Jejich cesta za medailemi z Evropských her a olympijským snem tak pokračuje.

Představa české ragbyové účasti na pařížské olympiádě se mohla zdát jako z říše snů, ale u žen nabrala velmi konkrétní aktuální obrysy, byť spíše počítaly, že by to mohlo vyjít až pro další hry v Los Angeles. "Proč to nezkusit už teď, neznepříjemnit to těm ragbyovým velmocem," pravila odvážně uprostřed bojů ve skupině jedna z českých hráček Jana Urbanová.