Finále ligy amerického fotbalu vyhráli Prague Lions, k titulu je dovedl Žouželka

Žouželka byl na stadionu Viktorie Žižkov k nezastavení, v zápase si celkem připsal 262 yardů a dva touchdowny. "Občas to bylo infarktové, ale povedlo se to. Jsme mistři," radoval se. "V titul jsme doufali, ale MVP, to mě v životě nenapadlo," dodal v tiskové zprávě Žouželka.