Jeden a půl miliardy. Kluby začínají dostávat dotace na děti a mládež

Program Můj klub je několik let prezentován jako nejvýznamnější nástroj státní podpory dětského a mládežnického sportu. Finanční prostředky v něm putují přímo od státu do klubů a jednot. Celková částka 1,5 miliardy korun je obdobná jako loni. Průměrně klub obdrží 220.000 korun, které může využít na odměny trenérům, fyzioterapeutické služby, sportovní vybavení, údržbu sportovních zařízení, pronájem tělocvičen, ubytování nebo cestovné na utkání. Podmínkou je mít alespoň deset registrovaných sportovců od tří do dvaceti let.