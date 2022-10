V softbalovém finále vítězí hostující týmy. Bitva o titul je vyrovnaná

Neprosadilo se proti němu ani bratské duo Buchnerů, kteří táhnou Most v premiérovém finále. „V sobotu se nám podařilo Břeclav zaskočit, jejich nadhazovače jsme kontaktovali. V neděli se nám to nepovedlo, bylo to obráceně. Osička ukázal, že je evropská extratřída, moc nám toho nedovolil," popsal trenér Pavel Kasal z Mostu. „Stalo se, že pokaždé byl jeden tým výrazně lepší. Finálovou sérii si ale užíváme, je to pro nás životní šance."