Ještě jeden závod. Gymnasta Jessen se loučí s kariérou, chce být lékařem

„Přijel jsem do rodného města navštívit příbuzné a kamarády. A zároveň se pokusím i o obhajobu loňského titulu. V Americe teď třikrát týdně trénuju malé kluky, avšak pak se pokaždé i já zhruba půl hodiny ještě protáhnu na některém z nářadí. Hlavně na hrazdě a na koni, ale snad zvládnu celý víceboj. Aspoň nějaké lehké sestavy," doufá pětadvacetiletý člen Sokola Brno I Jessen, který je synem bývalé vynikající české reprezentantky Hany Říčné.

Ta je vicemistryní světa z roku 1983 na kladině. V devadesátých letech se vydala na stáž do USA, kde žije dodnes s manželem Lorinem Jessenem. Syn David využil v roce 2015 toho, že vlastní i český pas, a rozhodl se reprezentovat Českou republiku. „Tušil jsem, že tady mám mnohem víc šancí dostat se na velké soutěže než v Americe, kde je o dost větší konkurence. A mamka za to byla hrozně ráda. Fandila mně celá rodina. Měl jsem sen dostat se aspoň jednou na olympiádu. Povedlo se mi to dokonce dvakrát. Závodil jsem v Riu i v Tokiu, a tak mohu být s kariérou spokojený. Byť třeba umístění mohla být trochu lepší," přemítá Jessen, který v Riu obsadil v kvalifikaci víceboje sedmačtyřicáté místo a v Japonsku si o deset příček pohoršil.