Judista Krpálek získal potřetí v kariéře Cenu Gutha-Jarkovského

Úspěchů v loňském roce si váží i kvůli náročným podmínkám. Přípravu na všechny akce ovlivnila koronavirová omezení. "Do sezony jsme vstupovali z roku, kdy jsme neměli adekvátní přípravu. Většinu času v roce 2020 jsme strávili doma a příprava nebyla. Na druhou stranu jsme se snažili udělat maximum pro to, aby to na olympiádě vyšlo. Začátkem roku to tak nevypadalo, turnaje nebyly úplně podařené, ale cítili jsme, že forma směrem k olympiádě jde nahoru, což bylo nejdůležitější," řekl Krpálek.

Zlatá olympijská medaile pro něj byla specifická i proto, že ji získal v chrámu juda – hale Budokan. "I proto bude velmi těžké to posunout někam dále. Protože to bylo v Japonsku, v hale Budokan, kde už jedna olympiáda byla, tak to bylo nejcennější, co mohlo být. Pro nás judisty to mělo obrovský význam. Už při mistrovství světa, které se tam konalo v roce 2019, tak jsme všichni zmiňovali, že každá medaile tam bude jako zlatá. Já jsem to bral stejně a to, že se mi na obou turnajích podařilo vybojovat ty nejcennější medaile, je pro mě sportovní vrchol," řekl Krpálek s tím, že ale chce na tyto úspěchy navázat.